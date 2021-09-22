Стрельба в Алматы - депутаты просят разработать закон в защиту разорившихся казахстанцев

Депутаты Демократической партии "Ак жол" просят разобраться в трагедии, случившейся в Алматы, в результате которой погибли пять человек. Мажилисмены обратились к первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову и председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой с предложениями, передает корреспондент zakon.kz.

Два дня назад в Алматы произошла трагедия, где при выселении должника банка были убиты пять человек. Наша фракция выражает свои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Мы осуждаем насилие в любой форме, а тем более, убийство людей. Призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и выявить все обстоятельства этого расстрела, тем более, что по убийце появилась информация о предыдущих правонарушениях, - сказал депутат Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос.

По его словам, ряд обстоятельств этой драмы требует отдельного изучения не только со стороны полиции, но и со стороны финансовых регуляторов.

Известно, что причиной трагедии стал спор несостоятельного должника с банком за единственное жилье. По информации из открытых источников, при долге в 121 млн тенге, банк изъял у должника нежилое помещение с земельным участком оценочной стоимостью в 184 млн тенге, которое при изъятии банк переоценил в 96 млн тенге. А в дополнение к этому имуществу банк решил изъять и жилой дом должника. И после нескольких лет добился своего, выбрасывая на улицу и лишая единственного жилья не только должника, но и его несовершеннолетних детей, - отметил мажилисмен.

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Депутат считает, что с подобным однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан. И этот случай вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников.

Он напомнил, что в 2014 году фракция предлагала разработать закон "О банкротстве физических лиц", в котором можно было гарантировать жизненные права разорившихся граждан, дать возможность иметь крышу над головой, питаться и растить детей, а не обрекать на голод и нищету.

В 2015 году из-за отказа госорганов мы даже разработали свой законопроект, который заблокировало правительство. Но сами уполномоченные органы постоянно откладывают принятие этого документа. Вчерашние жертвы - прямой результат безразличного отношения к положению тысяч малых предпринимателей и простых должников, - подчеркнул Линник.

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В этой связи депутаты "Ак жол" считают необходимым Агентству по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков.

Также для прекращения искусственного раздувания суммы кредита, как мыльный пузырь, необходимо понизить ставки по кредитам, для чего нужен пересмотр политики Нацбанка в отношении базовой ставки, которая сегодня в любом случае не сдерживает инфляцию, но служит поводом для неадекватно высоких ставок БВУ, - добавил мажилисмен.

На основании вышеизложенного депутатская фракция требует:

Агентству Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка срочно проработать вопросы ограничения занижений оценки имущества банками, не допуская ущемления законных прав заемщиков;

Исключить любые возможности для сговора должностных лиц банков и судоисполнителей при реализации заложенного имущества;

В срочном порядке разработать законопроект "О банкротстве физических лиц", который исключит подобного рода трагедии в будущем.

20 сентября в микрорайоне "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. По данному факту завели два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК.

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По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи полицейских и гражданских лиц, погибших при стрельбе в мкрорайоне "Акбулак".

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Тамила Языкова, Нур-Султан