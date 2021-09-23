О чем говорил Мамин на встрече с президентом ЕБРР

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает zakon.kz.

За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн, - сказал Мамин.

Как отмечается на сайте главы правительства, стороны обсудили ход практической реализации подписанного в марте рамочного соглашения о партнерстве между правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.

Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения участия ЕБРР в развитии инфраструктуры, реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР "Зеленые города", модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам переговоров подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам модернизации и расширения аэропорта Алматы, реконструкции автомобильной дороги "Кызылорда – Жезказган".

Читайте также:

Токаев - главе ЕБРР: Ничто не может заменить настоящую встречу

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития - Бейбут Атамкулов, финансов - Ерулан Жамаубаев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, здравоохранения - Алексей Цой, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.