Александр Бублик неожиданно проиграл в полуфинале Astana Open ATP 250

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в полуфинале Astana Open ATP 250 уступил Сун-Ву Квону, сообщает zakon.kz.

Итог игры - 6:3, 5:7, 3:6, передает пресс-служба ФТК.



Казахстанец чувствовал преимущество над соперником, уверенно выиграл первый сет. Затем допустил несколько грубых ошибок и был вынужден уступить своему оппоненту во втором, четвертом и шестом геймах.

Приспособившись к подаче Бублика, а также придерживаясь четкой стратегии против агрессивной и непредсказуемой манеры игры оппонента, Сун-Ву Квон набрал обороты, забрав два гейма подряд во второй партии. В итоге и решающий сет теннисист из Южной Кореи оставил за собой, завоевав путевку в финал, где он встретится с австралийским теннисистом Джеймсом Даквортом.