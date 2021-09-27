Команда Европы разгромила сборную мира на Кубке Рода Лейвера

В американском Бостоне завершились традиционные игры Кубка Лейвера по теннису, передает zakon.kz.

Laver Cup - международный турнир, проводимый между командами Европы и мира. В состав сборных входят по 6 теннисистов, практически все из них - звезды мирового тенниса.

В течение трех дней прошло 12 матчей (9 одиночных и 3 парных), за победу в каждом матче первого дня команда получает одно очко, каждая победа в матчах второго дня оценивается в два очка, в третий день каждая победа приносит три очка.

Состав европейцев в этот раз возглавил Даниил Медведев, ему помогали Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Каспер Рууд и Маттео Берретини. Все теннисисты входят в топ-10 мирового рейтинга.

Честь сборной мира защищали Рейли Опелка, Джон Изнер, Феликс Ожер-Ализим, Диего Шварцман, Денис Шаповалов и Ник Кирьос.

За три дня теннисисты обеих команд показали настоящее шоу высшего пилотажа. Несмотря на то, что турнир имел выставочный характер, европейцы не пожалели звезд мира, итоговый счет на табло - 14:1.

Куандык Шынасилов