Казахстанца Закира Найманбаева пригласили на кулачные бои в Москве

Двукратного чемпиона Казахстана, чемпиона Азии и призера чемпионата мира по пауэрлифтингу, единственного казахстанца, участвовавшего в популярном российском шоу "Каменные лица", Закира Найманбаева пригласили на кулачные бои в Москве, сообщает zakon.kz.

Закир Найманбаев поднимает тяжести и выполняет различные экстремальные силовые трюки. Также он участвовал в российском шоу "Каменные лица", но потом заявил, что больше не желает участвовать в этом проекте, слишком рискованно, опасно для здоровья.

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В битве за хайп "Каменные лица" было два боя. В первый раз Закир бился с самым сильным участником этого шоу, супертяжеловесом из Челябинска Денисом Вильдановым по прозвищу "Большой папа". У него вес был 220 кг, а у казахстанца всего лишь 117 кг. Несмотря на большую разницу, бой завершился вничью. Закир до последнего момента не знал, что будет тягаться силами с самым сильным в России соперником, ему об этом сказали незадолго до выхода.

Сейчас меня пригласили на кулачные бои, которые пройдут в Москве 15 октября, - говорит Закир. - И в этот раз я буду единственным спортсменом из Казахстана, который будет участвовать в таком турнире. Опять буду выходить против "Папы" – Дениса Вильданова. Посмотрим, кто из нас выиграет на голых кулаках. Теперь готовлюсь, договор уже подписан, это будет главный бой вечера в Москве, три раунда по две минуты, мне предложили хороший гонорар. Я написал организаторам "Панч Клаба", что выступал у Амирана Сардарова на шоу "Каменные лица" и что теперь хочу выступить у них на кулачных боях. И со мной связались.

"Денис Вильданов очень серьезный соперник, боец, профессионал, он дрался против Максима Новоселова, у него много побед на различных престижных соревнованиях по боксу. Бой обещает быть зрелищным", - полагает Закир.

Торгын Нурсеитова