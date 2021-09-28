Хозяина верблюда обязали выплатить компенсацию пострадавшему в ДТП водителю

28 сентября 2021, 20:33
Фото: PxHere

Авария произошла летом 2020 года на трассе Сай-Отес - Шетпе. Водитель на Toyota Camry врезался в выбежавшего на проезжую часть верблюда, сообщает zakon.kz.

Постановлением суда административное дело, возбужденное в отношении водителя, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, передает Lada.kz.

Водитель обратился в полицию и попросил взыскать материальный ущерб, причиненный его автомобилю в результате ДТП. Он просил суд взыскать 2 528 489 тенге. Плюс 30 000 тенге за услуги по оценке ущерба автомобиля и госпошлину 25 285 тенге.

Мангистауский районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.

В соответствии с требованиями статьи 935 Гражданского кодекса Республики Казахстан размер имущественного ущерба, взыскиваемого с ответчика в пользу истца, решением апелляционной коллегии уменьшен на 50 процентов. пресс-служба суда Мангистауской области

Согласно решению суда, фермера обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 264 244 тенге в качестве ущерба за поврежденный автомобиль и 27 642 тенге судебных расходов.


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