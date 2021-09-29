Этапы возвращения кандасов на историческую Родину – независимый Казахстан

За месяц до обретения Казахстаном независимости начался один из главных ее этапов – возвращение на историческую Родину этнических казахов. Как это происходило – читайте в аналитической статье, сообщает zakon.kz.

18 ноября 1991 года Кабинет министров КазССР принял постановление "О порядке и условиях переселения в Казахскую ССР лиц коренной национальности, изъявивших желание работать в сельской местности, из других республик и зарубежных стран".

На тот момент в Казахстане этнических казахов было всего лишь 40% населения, то есть меньше половины. Это послужило толчком к тому, что в нашей стране одним из критериев государственной состоятельности стали рассматривать этническую репатриацию, которая прошла определенные этапы.

Первый этап длился с 1991 по 2000 год. С принятием вышеназванного постановления Кабмина началось возвращение и переселение на историческую и этническую Родину наших соотечественников. По сути, это был первый шаг фактической реализации политики по иммиграции этнических казахов.

Следующим шагом уже в независимом Казахстане, также ориентированном на организованное переселение казахов на Родину, стал Закон "Об иммиграции", принятый 26 июня 1992 года Верховным Советом РК. Согласно этому закону, в республике стало устанавливаться предельное число (квота) этнических иммигрантов и материально-финансовые ресурсы, необходимые для их приема, обустройства и адаптации.

Так, на 1993 год была установлена квота в количестве 10 000 семей, или примерно 40 000 человек по стране, а прибыло больше – 45 632, но количество семей оказалось меньше – 9441.

В последующем с нарастанием социальных, политических реформ и экономическим кризисом установленная квота стала уменьшаться. Особенно ее размер снизился в 1999-2000 годы – до 500 семей. Ситуация требовала разрешения, и в этих целях была разработана Государственная программа поддержки казахской диаспоры, утвержденная указом Президента 31 декабря 1996 года, согласно которому были заключены двусторонние соглашения с Россией, Белоруссией, Украиной с расчетом, что это позволит усилить процесс репатриации и решить проблемы, связанные с миграцией населения и определением гражданства оралманов (қандас). А ровно через три года были подписаны многосторонние соглашения по упрощенному порядку приобретения и прекращения гражданства с Кыргызстаном, Россией, Белоруссией.

В продолжение политики поддержки репатриации в Послании Президента 1997 года "Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев" демографическая и миграционная политика была выдвинута в ранг ведущих приоритетов национальной безопасности. Данная установка была вызвана существенной разницей в сальдо миграции – численность выезжавших на постоянное место жительства в другие страны граждан в этот период значительно превышала число прибывавших.

Для исполнения этих установок был принят новый Закон "О миграции населения".

Фото МИД РК

Закон расширил круг казахов, куда стали входить не только казахи, подвергшиеся различного рода репрессиям в советский период и составлявшие т.н. диаспору, но и все те, кто исторически проживал за рубежом на приграничных с Казахстаном территориях соседних государств до обретения республикой суверенитета и по-научному именовался автохтонным населением.

Основные принципы политики репатриации воплотила в себя "Концепция репатриации этнических казахов на историческую Родину", принятая правительством в 1998 году.

Главными задачами при репатриации казахов является действенная организация переселенческих мероприятий и их эффективное финансирование. Чтобы стимулировать возвращение оралманов на Родину, правительство Казахстана стало с 1999 года выделять прибывавшим соотечественникам социальную помощь, предоставлять бесплатное жилье и значительные выплаты.

В стране наметился экономический подъем, заметно повысился уровень жизни населения, что в свою очередь явилось немаловажным фактором увеличения в разы численности оралманов, прибывших вне квоты.

Успешному решению вопросов этнической миграции способствовало также создание Агентства по миграции и демографии – центрального исполнительного орган, не входящего в состав правительства. Агентство функционировало с 1997 по 2004 год, его ключевой миссией были разработка и реализация государственной демографической и миграционной политики, обеспечивающей рост численности населения. Данная мера вкупе с принятием специальных программ в этой сфере, а также грамотно выстроенная политика этнической миграции, позволили придать сальдо миграции положительную динамику.

Если до 1995 года прибывших было меньше установленной квоты, то с конца 1990-х их количество стало расти, и эта тенденция сохранялась до 2010-2011 годов.

В 2000 году был принят еще один важный документ – Концепция государственной демографической политики РК, которая стала определяющим фактором эффективности миграционной политики.

Концепция четко обозначила приоритеты и основные направления развития демографической ситуации страны, направленные на уменьшение миграционных потерь населения. Были подписаны межгосударственные соглашения со странами выезда этнических казахов, касающиеся упрощенного порядка выхода из гражданства.

Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, за 1991-2000 годы в Казахстан прибыли 42 387 семей, или 183 652 человека, что составило более 17% от общего числа переселившихся.

В целом, первый этап репатриации можно охарактеризовать как период формирования основы правовой базы. Свои плоды он начал давать уже с начала нулевых годов. А до этого, по официальным данным, наблюдался массовый отъезд населения из страны, в основном представителей славянского и немецкого населения, чьи предки были сосланы в Казахстан при царизме, депортированы в годы сталинского режима, направлены на освоение целинных и залежных земель. Так, за это время отрицательное сальдо миграции не только полностью поглотило естественный прирост населения этого периода, но и превысило его более чем в два раза.

Тем не менее, этот же период истории страны продемонстрировал всему миру, что Казахстан обозначил себя как самостоятельное государство, нацеленное на восстановление исторической справедливости и консолидацию этнических казахов вокруг исторической и этнической Родины.

Фото МИД РК

Второй этап длился с 2001 по 2011 год. В целом он характеризуется стабильным увеличением численности репатриантов, следовательно, и положительным сальдо миграции.

Заложенная на предыдущем этапе нормативно-правовая основа дала толчок увеличению численности переселения этнических казахов на историческую и этническую Родину в период второго этапа. Среди этих документов – постановление правительства "Об утверждении Правил целевого использования средств, выделяемых из республиканского бюджета для оралманов", согласно которому ежегодно прибывавшим оралманам оказывалась социальная помощь: бесплатный проезд к постоянному месту жительства и провоз имущества, выделение средств для приобретения жилья в размере 100 МРП на каждого члена семьи, выплаты единовременных пособий, обеспечение продуктами питания; поправки в Закон "О миграции населения", которые определили оралманов как иностранцев или лиц казахской национальности без гражданства, постоянно проживавших на момент обретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывших в Казахстан с целью постоянного проживания. В соответствии с поправками оралманы сами занимаются поиском потенциального продавца, ведением переговоров, подписанием договора, открытием банковского счета. Это расширяло возможности выбора жилья самими оралманами.

Ключевым национальным документом в сфере государственного регулирования миграционных процессов, принятым в начале 2000-х, является также Концепция миграционной политики Республики Казахстан. В ней как результат возврата этнических казахов на историческую Родину рассматривалось увеличение численности и естественного прироста населения, оздоровление демографической ситуации в стране.

Также идея разработки Концепции была направлена на решение проблем внутренней миграции, вызванных из-за оттока населения из сельских населенных пунктов, отъезда людей из малых и средних городов вследствие закрытия предприятий и комплексов, а также экологических причин из зоны Семипалатинского полигона и Приаралья.

Для реализации основных направлений миграционной политики, обозначенных в Концепции, была разработана "Отраслевая программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы", позволившая достигнуть существенного перелома миграционной ситуации в стране. Программа была рассчитана на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В качестве основных направлений в области миграционной политики в ней выделены такие положения, как совершенствование системы управления миграционными процессами и законодательства, в том числе в отношении оралманов – содействие возвращению бывших соотечественников на Родину, всемерная поддержка реинтеграции оралманов в социально-экономическую и политическую жизнь страны.

В ходе реализации Концепции было достигнуто: Первое – ежегодное увеличение численности в рамках квоты иммиграции оралманов. Для сравнения: если в 2001 году было 600 семей, то в 2007-м – 15 000. За шесть лет увеличение произошло более чем в 20 раз.

Второе – положительное сальдо миграции и его увеличение в последующем – полное выполнение квоты иммиграции оралманов за 2004-2008 годы. В этот период в страну прибыло 41,4% этнических репатриантов, или 439,4 тыс. человек от общего числа прибывших за годы независимости (1 062 200 этнических казахов).

Положительное сальдо миграции сохранялось ровно до того момента, как была приостановлена в начале 2012 года Программа "Нұрлы көш". Уже в конце года отмечается отрицательный баланс сальдо миграции в минус 1426 человек.

Стоит отметить, что предпосылки к сокращению потока репатриации были заложены еще в 2006 году. Несмотря на то, что "Отраслевая программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" не была еще завершена, принимается новая Концепция миграционной политики на 2007-2015 гг. Ее целью было уменьшение негативных последствий миграционных потоков в рамках сохранения и развития национальной идентичности и безопасности страны. Достичь этого предусматривалось максимальным сокращением незаконной и формированием селективной миграции.

Как следствие "сокращения незаконной и формирования селективной миграции" явилось невыполнение уже в 2009 году квоты, что составило всего 81,7% от нормы. Одной из причин неполного выполнения объема репатриации является неисполнение своих финансовых обещаний правительством перед оралманами. Полученных средств бывало недостаточно для приобретения жилья, что приводило к задолженности перед оралманами.

Принятие новой Концепции на 2007-2015 годы авторы обосновывали тем, что в организации переселения и интеграции этнических мигрантов в новые общественные условия имелись определенные проблемы, такие как:

- неравномерное расселение оралманов. Как следствие происходит нередко вторичная миграция. Около 60 процентов переселенцев проживают в регионах с достаточно напряженным рынком труда – в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях, что не всегда соответствует государственной политике распределения трудовых ресурсов;

- стихийное перемещение внутренних мигрантов. Это создает социальное напряжение, усугубляет несбалансированность внутреннего рынка труда;

- нетрудоустроенность репатриантов. Третья часть этнических иммигрантов трудоспособного возраста не была занята официальной трудовой деятельностью, также оралманы испытывали затруднения в получении профессионального образования, устройстве детей в дошкольные учреждения. Тем не менее, тенденция отрицательного сальдо, заложенная в эти годы, получила долгосрочную перспективу и сохраняется по сей день.

Но справедливости ради следует отметить, что принятые в конце 90-х меры со стороны государства и особенно Концепция миграционной политики показали свою действенность и эффективность. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, за 2001-2011 годы в Казахстан прибыло 697 769 этнических казаха, что составляет более 65% от общего числа прибывших этнических казахов за годы независимости.

Фото МИД РК

Третий этап длился с 2012 по 2020 год. В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция миграционной политики на 2017-2021 годы, которая определяет, что Республика Казахстан придерживается долгосрочной постоянной миграции по отношению к этническим репатриантам. Это создание условий и стимулов для национальной консолидации и возвращения этнических казахов, проживающих за рубежом, на историческую Родину; стимулирование их расселения в регионах, нуждающихся в трудовых ресурсах; содействие их адаптации и интеграции в Казахстане.

Концепция в целях стимулирования репатриации была привязана к Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". Согласно программе лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, оказывается поддержка в виде предоставления субсидий на переезд и выплаты для покрытия расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение года от 15 до 30 МРП на семью.

30 апреля 2020 года министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пленарном заседании в Сенате заявил, что глава государства поручил поменять термин "оралман" на "кандас", что означает "соплеменник".

Согласно казахстанскому законодательству, переселенцы-кандасы пользуются определенными льготами. К основным из них относятся:

- оказание помощи в трудоустройстве, повышении квалификации и освоении новой профессии;

- создание условий для изучения государственного языка;

- освобождение от службы в рядах Вооруженных сил в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- выделение квоты для поступления в организации среднего профессионального и высшего профессионального образования;

- предоставление нуждающимся мест в школах, дошкольных организациях, а также учреждениях социальной защиты;

- выплата пенсий и пособий;

- реализация прав восстановленных в гражданстве на компенсации для жертв массовых политических репрессий;

- освобождение от консульских сборов за выдачу виз на въезд в Республику Казахстан;

- получение бесплатно гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с законодательством;

- предоставление государственной адресной помощи, предусмотренной для граждан Республики Казахстан;

- перемещение через границу без взимания таможенных платежей и налогов;

- бесплатный проезд к постоянному месту жительства и провоз имущества (в том числе скота);

- выделение средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты единовременных пособий.

На территории страны работают 14 центров временного размещения оралманов. С 2008 года функционируют центры адаптации и интеграции оралманов в Караганде, Шымкенте и селе Аксукент Южно-Казахстанской области.

По программам адаптации можно получить консультацию по правовым вопросам, заняться обучением государственного языка (по желанию и русского), профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. Язык – основа любого общения, и поэтому особое значение уделяется именно языковой интеграции.

Оралманы обеспечены медицинским обслуживанием, образованием и социальным обеспечением. Их относят к одной из целевых групп, в отношении которых применяются меры содействия занятости. Более 66% оралманов трудоспособного возраста заняты в различных сферах производства, каждый четвертый занят в сельском хозяйстве.

Для оказания помощи вернувшимся на Родину при областных акиматах созданы советы оралманов, которые изучают и решают их вопросы в новых условиях проживания.

Создана и совершенствуется информационная база данных "Оралман". В дальнейшем ее планируют интегрировать в единую информационную систему социальной сферы. Это позволит оперативно оказывать этническим иммигрантам полный перечень социальных услуг.

Также по стране действуют десятки НПО, которые занимаются вопросами интеграции оралманов.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2021 году (данные на 1 июня) на историческую Родину вернулись и получили статус кандаса 6935 человек.

Из них число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,5%, 24% человек моложе трудоспособного и 19,5% – пенсионеры. Из числа кандасов трудоспособного возраста 11,3% имеют высшее образование, 39,5% – среднее специальное образование, 45,5% – общее среднее образование и 3,7% – не имеют образования.

Более половины кандасов (76,3%) являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 6,2% – из Туркменистана, 2,7% – из Монголии и 4,4% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном проживают в Алматинской (30,5%), Туркестанской (15%), Мангистауской (17,7%) и Жамбылской (8%) областях, а также в Шымкенте (11%).

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 77,3 тыс. этнических казахов.