В ВКО мобильные медицинские бригады оказывают помощь пациентам с коронавирусом

Во многих случаях заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Лечение большинства таких случаев проводят врачи первичной медико-санитарной помощи.

Как рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, на амбулаторном уровне помощь жителям области оказывают 328 мобильных бригад. Они осматривают пациентов, производят забор биологического материала для проведения ПЦР-тестирования на КВИ и обеспечивают выдачу лекарственных препаратов. При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе есть возможность развернуть дополнительные бригады.

Кроме того, экстренную помощь оказывают 120 бригад скорой медицинской помощи. В сутки в среднем поступает 1 400 вызовов. Для того чтобы сократить время ожидания и снизить нагрузку на скорую помощь, был расширен парк автомобилей скорой помощи на 216 единиц. А для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в Усть-Каменогорске и Семее созданы два Центра компетенций на базах Центра матери и ребенка и Инфекционной больницы Семея. С целью сокращения времени госпитализации и снижения нагрузки на инфекционные стационары разработан маршрут пациентов по тяжести состояния, что позволяет рационально использовать коечный фонд. Таким образом, тяжелые пациенты в зависимости от степени поражения легочной ткани и уровня сатурации госпитализируются в тот или иной инфекционный стационар.

В случаях не транспортабельности тяжелобольных пациентов в Восточном Казахстане организованы выездные бригады экстренного реагирования, в состав которых входят анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи.

После выздоровления зачастую люди, перенёсшие коронавирус, сталкиваются с последствиями для здоровья. Поэтому в регионе для пациентов, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой и тяжелой степени, открыты 18 реабилитационных стационаров.