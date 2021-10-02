Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает zakon.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, заместитель Председателя Национального банка Алия Молдабекова, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Мангистауской области Нурлан Ногаев, Актюбинской области Ондасын Оразалин.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6%. За прошедшую неделю наблюдается снижение цен на 0,1 процентных пункта. Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области снизили вклад продовольственной группы товаров в общую инфляцию. Вместе с тем зафиксирован наибольший рост в Западно-Казахстанской (0,3 п.п.) и Северо-Казахстанской (0,2 п.п.) областях.

В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам Правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты.

Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султан, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Акимам г. Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей указано на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ.

Премьер-министр поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия.

Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.