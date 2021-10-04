Ваш ДГД: Как проходит таможенный контроль после выпуска товаров

Сегодня в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела камеральных таможенных проверок ДГД по г. Алматы Даурен Мустафин ознакомил налогоплательщиков с темой "Таможенный контроль после выпуска товаров", сообщает zakon.kz.

Как вы знаете, еще в 2018 году было введено электронное декларирование товаров (ДТ) и в настоящее время процесс оформления ДТ участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) автоматизирован в информационной системе АСТАНА-1. Из АСТАНА-1 направляет ДТ в один из четырех коридоров - "зеленый", "синий", "желтый", "красный".

Также на сегодняшний день в ИС АСТАНА-1 порядка 70 процентов деклараций на товары проходят таможенную очистку в автоматизированном режиме без проведения таможенного контроля до выпуска товаров, то есть по таможенному коридору.

Данный объем импорта подлежит охвату в дальнейшем контролем на этапе после выпуска товаров.

Что является таможенной проверкой

Сама таможенная проверка регулируется законодательством, а именно – Таможенным кодексом РК, статья 416 "О таможенном регулировании".

Таможенная проверка является формой таможенного контроля, проводимого таможенным органом после выпуска товаров в целях проверки соблюдения лицами таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Республики Казахстан.

Виды таможенных проверок

Существует два вида таможенных проверок – камеральная и выездная. Камеральная проверка проводится по месту нахождения ДГД без вручения предписания. Срок такой проверки не должен превышать 60 календарных дней.

Выездная таможенная проверка проводится по месту нахождения юридического лица с вручением предписания. Кроме того, необходима регистрация в органах КПСУ. Срок такой проверки также не должен превышать двух месяцев.

Основания проведения таможенной проверки:

- анализ базы данных. Результаты применения системы управления рисками;

- случаи, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом;

- реорганизация проверяемого лица (банкротство или ликвидация).

Лица, подлежащие таможенной проверке:

1) Декларант.

2) Перевозчик.

3) Лицо, осуществляющее временное хранение товаров в местах, не являющихся складом временного хранения.

4) Лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела.

5) Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска.

6) Уполномоченные экономические операторы (УЭО).

7) Лицо, напрямую или косвенно участвующее в сделке с товарами, помещенными под таможенную процедуру.

Основные виды нарушений, выявляемых в ходе проверок:

- занижение таможенной стоимости;

- неверная квалификация товаров;

- реализация условно выпущенных товаров;

- реализация товаров, по которым НДС на импорт получен методом зачета.

Солидарная ответственность

Также в Таможенном кодексе в пункте 4 статьи 494 прописана солидарная ответственность.

В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от имени декларанта таможенный представитель несет с таким декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов в полном размере.