В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 октября 2021 года. Количество зараженных за сутки вновь возросло. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 204. Например, в Актюбинской области статистика показывает повышение на 44 пункта, а в Алматы - сразу на 91, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 290,

в городе Алматы – 419,

в городе Шымкент – 73,

в Акмолинской области – 56,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 145,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 43,

в ЗКО – 51,

в Карагандинской области – 169,

в Костанайской области – 101,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 98,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 896 162 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 478,

в городе Алматы - 975,

в городе Шымкент - 81,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 340,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 109,

в ВКО - 189,

в Жамбылской области - 56,

в ЗКО - 37,

в Карагандинской области - 175,

в Костанайской области - 133,

в Кызылординской области – 76,

в Мангистауской области - 40,

в Павлодарской области - 240,

в СКО - 163,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 835 805 человек.



⠀