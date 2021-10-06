Алматинцев просят не ставить авто под деревья 

6 октября 2021, 09:30
Фото: Zakon.kz

Жителей Алматы просят не ставить машины под деревья, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС города на основании штормового предупреждения рекомендует автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, - сообщили в ведомстве.

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Прогноз погоды в Алматы на 6-8 октября

6 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.
7 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.


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