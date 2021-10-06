Алматинцев просят не ставить авто под деревья 

Жителей Алматы просят не ставить машины под деревья, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС города на основании штормового предупреждения рекомендует автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, - сообщили в ведомстве.

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Прогноз погоды в Алматы на 6-8 октября

6 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

7 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.