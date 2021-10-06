Айдар Арифханов пригласил испанских бизнесменов инвестировать в Казахстан

5 октября в Мадриде состоялось 6-ое заседание Делового совета "Казахстан – Испания", направленного на активизацию взаимодействия в сфере предпринимательства, а также привлечение испанских инвестиций в отечественную экономику.

Деловой совет прошел в рамках девятой встречи Казахстанско-испанской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики и промышленности.

В заседании совета приняли участие вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, представители государственных органов и бизнеса двух стран, а также делегация холдинга "Байтерек", в которую вошли Председатель Правления Айдар Арифханов, руководство дочерних организаций: АО "Казына Капитал Менеджмент" (ККМ) Айнур Куатова, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева, АО "Казахстанская жилищная компания" Рустам Исаев, заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) Думан Аубакиров.

Последние полтора года пандемии были непростыми для всего мирового сообщества и, в частности, для развития торгово-экономических взаимоотношений наших дружественных стран. В это же время, заявленная инициатива нашими испанскими партнерами по Деловому совету о необходимости проведения мероприятия в живом формате, а не в онлайн режиме, пусть и с отсрочкой в один год, продемонстрировала неподдельную заинтересованность испанских коллег в эффективном двустороннем диалоге бизнеса двух стран, - отметил на открытии сопредседатель Делового совета от Казахстана, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов.

Руководитель холдинга "Байтерек" подробно рассказал испанским коллегам о поддержке холдингом приоритетных секторов экономики, а также об активной работе с инвесторами и бизнес-сообществом по поиску, привлечению и сопровождению инвестиционных проектов.

Испания имеет большой опыт и практику реализации проектов в сфере строительства, энергетики, производства продуктов питания, транспортной отрасли, а также управления социальной инфраструктурой – клиники, учебные заведения. Приглашаю испанский бизнес в Казахстан для реализации совместных проектов, - заключил глава холдинга.

В свою очередь, сопредседатель Делового совета от Испании, президент компании "MAXAM" Хосе Мануэль Варгас отметил, что испанские инвесторы заинтересованы в налаживании контактов с крупными казахстанскими компаниями в сфере металлургии и готовы рассмотреть перспективные проекты.

Также во время визита в Мадрид Айдар Арифханов провел ряд встреч с руководством испанских компаний. Так, на встрече с президентом государственной испанской компании по страхованию экспортных кредитов CESCE Фернандо Саласаром были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. По итогам состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между БРК и CESCE.

Дочерняя структура холдинга Банк Развития Казахстана заинтересована в углублении сотрудничества в сфере поддержки взаимного экспорта на рынки третьих стран, в том числе на рынок Евразийского экономического союза. Принимая во внимание сегодняшнее подписание Меморандума наши компании могут совместно поработать над проектами, реализация которых предусматривает производство и экспорт продукции машиностроения, АПК, пищевой промышленности и других, - подчеркнул Думан Аубакиров.

Кроме этого, деловая встреча состоялась с председателем правления государственной компании по экспорту и инвестициям ICEX Марией Пенья. ICEX тесно сотрудничает с основными испанскими бизнес-организациями, торговыми палатами и отраслевыми группами. У этой организации имеются более 100 представительств по всему миру.

Желание сотрудничать с холдингом "Байтерек" выражают и другие испанские компании. Так, во время визита испанская компания по финансированию развития COFIDES подписала меморандумы с дочерними организациями Холдинга – БРК и ККМ.

Сегодняшнее соглашение является важным первым шагом к изучению потенциальных преимуществ и возможностей роста для обеих сторон. Партнерство с ключевым финансовым институтом развития Испании позволит улучшить компетенции ККМ в сфере прямых инвестиций и венчурного финансирования. Объединение экспертизы по реализации проектов с испанской стороной предоставит возможность сформировать устойчивый инвестиционный портфель в приоритетных отраслях. Кроме того, компания COFIDES, будучи аккредитованным субъектом ЕС, позволит задействовать финансирование ЕС в рамках инициатив по смешанному финансированию, - прокомментировала Айнур Куатова.

Помимо этого, глава холдинга "Байтерек" провел встречу с президентами компаний "MAXAM" Хосе Мануэль Варгасом и "AJUSA" - Хосе Мануэль Мартинесом.

MAXAM – промышленная группа из более чем 140 компаний, которые разрабатывают и производят взрывчатые вещества и системы для горной промышленности и строительства. AJUSA поставляет автокомпоненты, системы питания топливных элементов, биполярные пластины и другие.

В завершение визита делегация холдинга "Байтерек" ознакомилась с работой мусороперерабатывающего завода в одном из районов Мадрида.