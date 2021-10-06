Ондасын Уразалин: Наша основная задача - выполнить предвыборные обещания

Ход реализации Дорожной карты по выполнению предвыборной программы партии Nur Otan был обсужден на заседании Бюро Политического совета регионального филиала партии под председательством акима области Ондасына Уразалина.

В нем приняли участие члены Бюро Политсовета и регионального Общественного совета, руководители департаментов и управлений области, акимы города и районов. Были заслушаны доклады первого заместителя областного филиала партии Ербола Данагулова и руководителя управления экономики и бюджетного планирования области Гулкасимы Суинтаевой.

В целом, в Актюбинской области в рамках Дорожной карты с начала года было введено 488,1 тыс. кв. м. жилья, создано 26 427 новых рабочих мест.

С начала 2021 года в регионе в рамках программы было открыто 33 объекта, открылись 3 школы, 4 детских сада, 3 спортивных комплекса, медицинский и амбулаторный пункты, сельский клуб.

Заработали завод по производству строительных материалов, ферма по производству молока, цех по производству молочной продукции, откормочные площадки, овощехранилище и теплица. В Кандыагаше введены в эксплуатацию центр гемодиализа, мебельный цех, цех по производству жидкого мыла, строительный магазин, аптека. До сегодняшнего дня реализованы 443 показателя Дорожной карты.

Общественные советы, созданные в рамках Дорожной карты, вносят свой вклад в ее реализацию. Члены Совета качественно выполняют свою работу. Проведено 37 заседаний областных советов и 288 заседаний территориальных советов, направлено 526 предложений в госорганы. Члены фракции и советов проводят мониторинг объектов, вводимых в районах в рамках Дорожной карты. В дальнейшем своевременная и качественная реализация наших обещаний также будет на строгом партийном контроле, - сказал первый заместитель председателя областного филиала партии Ербол Данагулов.

В связи с тем, что в рамках Предвыборной программы проводится масштабная работа, имеется ряд проблем. На совещании об этом было открыто сказано. Партийный выговор объявлен руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбеку Кайеру, руководителю управления ветеринарии Актюбинской области Кусаину Сарсембаю, акиму Байганинского района Кайрату Утарову, допустившим недостатки в реализации предвыборной программы партии.

Аким области напомнил, что теперь к государственным служащим, допустившим подобные ошибки, будут применены строгие дисциплинарные взыскания.

Предвыборная программа партии состоит из конкретных проектов, необходимых населению. Поэтому мы должны работать над повышением потенциала страны, улучшением качества жизни и благосостояния каждого жителя путем своевременного качественного выполнения индикаторов. Наша основная задача - выполнить предвыборные обещания и оправдать доверие избирателей, – подчеркнул Ондасын Уразалин.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил всем акимам районов, городов и руководителям ответственно подойти к этому делу.