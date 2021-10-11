Выпущены почтовые марки к 30-летию независимости РК и 50-летию образования ОАЭ

Почтовые службы Казахстана и ОАЭ осуществили совместный выпуск почтовых марок на тему "30 лет Независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов".

Серия - "Памятные и юбилейные даты".

По данным пресс-службы АО "Казпочта", марки введены в обращение. Приобрести их можно в любом почтовом отделении по всей стране или заказать онлайн на сайте.

Выпуск состоит из двух марок в виде сцепки. Каждая почтовая марка размером 28 х 40 мм и номиналом 550 тенге. Тираж - 20 тысяч штук. При создании марок применены элементы защиты ультрафиолетовой краской, лакирование и тиснение золотой фольгой.

По словам председателя правления АО "Казпочта" Серика Саудабаева, выпуск совместных почтовых марок будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между государствами и яркому освещению исторической, национальной, культурной уникальности наших стран.

Отметим, АО "Казпочта" и Emirates Post уже имеют опыт плодотворной совместной работы. В 2015 году национальные почтовые службы выпустили совместную почтовую марку, посвященную развитию взаимоотношений Казахстана и ОАЭ.

Всего в текущем году АО "Казпочта" выпустит более 13 млн почтовых марок на разные темы из серий "Памятные и юбилейные даты", "Космос" и "Фауна".