В Twitter появилась новая функция

12 октября 2021, 09:36
Фото: pixabay.com

Twitter запустил функцию удаления подписчиков без их предварительной блокировки, сообщает zakon.kz.

Пользователей при этом не будут уведомлять о том, что кто-то исключил их из списка подписчиков.

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Раньше для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами надо было заносить нежелательных подписчиков в черный список, после чего удалять их оттуда.

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