Когда ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V"

По информации Всемирной организации здравоохранения, человечество прошло 60% пути в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила РИА Новости, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" одобрят до конца текущего года после того, как будут подписаны все юридические документы. Документы для одобрения вакцины должны подписать обе стороны.

Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро. Как только это будет завершено, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция. Сумия Сваминатан

Эксперт ВОЗ добавила, что точные даты инспекций пока неизвестны. Однако в организации надеются, что они произойдут в ближайшее время.

На данный момент российская вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек.