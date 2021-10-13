Единственную выжившую в ДТП на мосту в Нур-Султане выписали из больницы

Операцию провели заведующий отделением травматологии №1 Мурат Байдарбеков и анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Турсын Жексембиев, передает zakon.kz.

30 сентября в приемный покой нашего центра с различными травмами привезли 18-летнюю девушку после ДТП. Пациентку обследовали и провели экстренную операцию на позвоночнике и спинном мозге, которая длилась 4,5 часа. После того, как состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в отделение для получения дальнейшего лечения. Вчера девушку выписали домой, она самостоятельно передвигается. Впереди ее ждет реабилитация. Все это результат работы сплоченной команды всего медицинского персонала, в том числе реаниматологов, хирургов, нейрохирургов и, безусловно, упорство и желание жить самой пациентки, - рассказали в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

Отмечается, что за последние девять месяцев в ННЦТО обратились около 23 тыс. человек, из них 281 поступил в результате ДТП.

Согласно статданным за восемь месяцев текущего года, всего в стране зарегистрировано 8307 аварий на дорогах, в которых пострадали 12 205 человек. В столице же зафиксировано 349 ДТП, в которых пострадали люди.

30 сентября в столице пять человек погибли в результате ДТП.

Тогда 19-летний водитель Toyota Camry, следуя​ по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexıa Ravon. На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Одного пассажира Toyota Camry​ госпитализировали.

Позднее врачи сообщили, что у пациентки перелом позвоночника и травматический шок. Ей провели операцию.

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