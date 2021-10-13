Как Казахстан достигнет углеродной нейтральности

Доктрина углеродной нейтральности была разработана на основе моделирования реальной экономики с помощью наилучших передовых моделей, сообщил на конференции "Пути достижения углеродной нейтральности Казахстана" министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент zakon.kz.

Доктрина углеродной нейтральности была разработана на основе моделирования реальной экономики с помощью наилучших передовых моделей. Таких как: TIMES, CGE и System Dynamics, — сказал Брекешев.

Он добавил, что это позволило определить наиболее оптимальный путь декарбонизации экономики Казахстана с точки зрения наименьших инвестиционных затрат и получения наибольшего экономического эффекта.

Было разработано 2 сценария: базовый и углеродная нейтральность. Базовый сценарий, это путь, при котором отсутствуют существенные технологические изменения или политические меры по декарбонизации. Согласно результатам моделирования это не позволит достичь прогнозных показателей роста экономики. Это связано с влиянием 3-х внешних факторов, которые могут оказать на экономику шоковое воздействие, — объяснил министр.

Вместе с тем, по его словам, ожидаемое в долгосрочной перспективе снижение цен на энергоресурсы по прогнозу Международного энергетического агентства и воздействие изменения климата на сельское хозяйство также окажет негативное влияние.

Сценарий углеродной нейтральности учитывает активные усилия по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Сценарий углеродной нейтральности по нашим расчетам позволит сократить ожидаемый ущерб от ранее упомянутых рисков в базовом сценарии в 2,4 раза, — уточнил министр.

При этом, как сообщил глава ведомства на конференции, результаты моделирования показали, что к 2060 году Казахстан достигнет чистого баланса нулевых выбросов в масштабах всей экономики.

Большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся неизбежные выбросы будут либо улавливаться, храниться и использоваться непосредственно у источника, либо будут поглощены растительностью и почвой, — заключил Брекешев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан