Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале BNP Paribas Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает радовать своих поклонников выcтуплением в парном разряде на турнире BNP Paribas Open, передает zakon.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка, ранее особо не блиставшая в парной категории, дошла до финала очень солидного турнирa в США. Елена в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой поборется за главный титул парного разряда на кортах Индиан Уэллса.

Рано утром 15 октября в полуфинале казахстанско-российский дуэт обыграл тандем игроков Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3.

В решающей схватке за чемпионство Елена и Вероника сыграют против одной из лучших пaр мира – тайки Си Су Вэй и Элиза Мертенс (Бельгия). Финал состоится 16 октября.

Куандык Шынасилов