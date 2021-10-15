На 274,5 млрд тенге больше собрали налогов в бюджет

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь-сентябрь 2021 года исполнен на 103,8% (при плане 7 263,7 млрд тенге поступило 7 538,2 млрд тенге с перевыполнением на 274,5 млрд тенге), сообщает zakon.kz.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 30,8%, или 1 775,7 млрд тенге, в том числе:

Республиканский бюдже т исполнен на 100,4% (при плане 4 898,9 млрд тенге поступило 4 920,6 млрд тенге с перевыполнением на 21,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом 36,6%, или на 1 319,2 млрд тенге.

т исполнен на 100,4% (при плане 4 898,9 млрд тенге поступило 4 920,6 млрд тенге с перевыполнением на 21,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом 36,6%, или на 1 319,2 млрд тенге. Местный бюджет исполнен на 110,7% (при плане 2 364,8 млрд тенге поступило 2 617,7 млрд тенге, с перевыполнением на 252,9 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2020 г. на 21,1%, или на 456,5 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по экспортным таможенным пошлинам на нефть на 352,5 млрд тенге, или в 1,9 раза, корпоративный подоходный налог - на 390,8 млрд тенге, или на 44,9%, НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 171,5 млрд тенге, или на 36,6%, НДС на импорт из третьих стран - на 105,2 млрд тенге, или на 22,7%, и НДПИ - на 103,7 млрд тенге, или на 46,8%.

За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 64,5%, медь - на 57,3%, алюминий - на 44,2%, цинк - на 34,0%, серебро - на 33,8%, свинец - на 19,7% и золото- на 3,8%. Курс $ за 1 тенге вырос на 3,9%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 24,3% (средняя ставка за 9 месяцев 2020 г. - $37,2 за тонну, 9 мес. 2021 г. - $61,5 за тонну), - сообщили в КГД.

При этом товарооборот с третьими странами за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 8,2% (экспорт вырос на 18,2%, импорт снизился на 9,3%).

Оборот по реализации за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 28,7% (с 63 917 млрд тенге до 82 293 млрд тенге).

Обороты по реализации по крупным налогоплательщикам, формирующим порядка 40% поступлений НДС, выросли на 18,4%.

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за указанный период увеличилась на 11,8% (с 33,4 млн тенге до 37,4 млн тенге).