Более 50 тысяч хищных птиц погибает ежегодно в Казахстане

Председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на онлайн-совещании заявила, что в Казахстане участились факты незаконного вывоза хищных птиц, передает корреспондент zakon.kz.

По оценкам экспертов, ежегодно на высоковольтных линиях электропередач погибает более 50 тыс. хищных птиц, что приводит к сокращению популяции на всем пространстве их ареала. Кроме того, в Казахстане участились факты незаконного вывоза хищных птиц. Ежегодно природоохранными и правоохранительными органами фиксируются факты по их контрабанде. Последствия незаконного вывоза приводят к сокращению популяции краснокнижных птиц в дикой природе Казахстана, - заявила Соловьева.

Ее поддержал исполнительный директор Центра изучения и сохранения биоразнообразия Нурлан Онгарбаев.

Хищные птицы всегда ищут места для присады с хорошим обзором - обычно это на возвышенностях. Оттуда легче птицам охотиться, легче оценивать окружающую обстановку. По этой причине в зонах пустыни и степей высоковольтные линии электропередач очень часто привлекают птиц для присада. К сожалению, текущие конструкции многих линий электропередач являются опасными. Хищные птицы гибнут преимущественно от поражения электрическим током при соприкосновении с двумя неизолированными токопроводящими элементами, - сообщил Онгарбаев.

При этом он отметил, что на каждые 10 км опасных линий в среднем погибает три птицы. Из них чуть больше половины - это краснокнижные птицы.

Если мы расчетно применим эту пропорцию на протяженность опасных высоковольтных линии электропередач в Атырауской и Мангистауской областях, то только по этим двум регионам получим около 2 тыс. погибающих краснокнижных птиц ежегодно, - пояснил спикер.

Самым простым способом решения этой проблемы является, по его словам, обустройство этих линий птицезащитными устройствами, так называемыми диэлектрическими колпаками. Они обеспечивают изоляцию и не позволяют птице быть пораженной электрическим током. Но эффективным является полный отказ от воздушных линий электропередач в пользу подземных. Такой вариант применен в Казахстане при строительстве газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент".

Это и дешевле, и эффективнее, и более экологически ответственно, - резюмировал спикер

В дальнейшем Нурлан Онгарбаев предлагает внести в законодательство термин "птицеопасная конструкция". Это позволит в перспективе законодательно запретить проектирование и строительство таких конструкций по вновь возводимым зданиям, а также запретить эксплуатацию имеющихся конструкций без наличия птицезащитных устройств.

Кроме того, считают эксперты, покраска лопастей ветровых электростанций в черный цвет позволит снизить на 50% гибель птиц. Но эффективнее всего в плане защиты птиц, считают эксперты, будет установка вертикальных турбин.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан