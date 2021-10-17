Казахстанские дипломаты прибыли в Афганистан

17 октября 2021, 11:47
Фото: Gov.kz

Сегодня, 17 октября, казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом прибыла с рабочим визитом в город Кабул, сообщает zakon.kz.

В рамках визита будут обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей.

Казахстан совместно с агентствами ООН намерен сотрудничать по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана. пресс-служба МИД РК


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