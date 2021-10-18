Об особенностях вакцины от COVID-19 для детей рассказал инфекционист

Об особенностях вакцины от COVID-19 для детей рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, передает zakon.kz.

(В вакцине от КВИ для детей. - Прим. ред.) значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше, - цитирует его РИА Новости.

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Также он сообщил, что появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией.

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Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть, - отметил инфекционист.

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Ранее в Министерство здравоохранения России от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".