Названы основные причины материнской смертности в Алматы

На аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены актуальные вопросы развития мегаполиса, в том числе в сфере здравоохранения и недопущения материнской смертности, сообщает zakon.kz.

По данным управления общественного здоровья города, среди основных причин материнской смертности указываются COVID-19 и экстрагенитальные заболевания, позднее обращение к медицинским работникам с симптомами COVID-19. пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что для снижения материнской смертности принимаются меры по повышению эффективности работы кабинетов планирования семьи, вводится динамическое наблюдение за женщинами фертильного возраста. Кроме того, поставлена задача повысить качество медицинской помощи беременным в женских консультациях. Посредством дистанционного наблюдения будет установлен мониторинг беременных, находящихся в группе риска, на уровне ПМСП.

В этой связи определены координаторы по районам города, определен главный акушер-гинеколог города, проводится мониторинг работы женских консультаций, кабинетов планирования семьи. Также разработаны алгоритмы маршрутизации беременных и действий при экстренных случаях. Усилена персональная ответственность первых руководителей. Планируется объединение многопрофильных стационаров с организациями родовспоможения, в формате кластера. пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве сообщили, что для устранения дефицита кадров в роддомах и повышения их квалификации в резидентуре пройдут подготовку шесть акушеров-гинекологов в 2021-2023 учебных годах, в 2022-2024 - четыре специалиста.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить контроль за реализацией плана мероприятий с целью снижения материнской смертности. Вместе с тем аким города поставил задачу по улучшению материально-технической базы организаций родовспоможения. Для этого в текущем и следующем годах будет закуплено необходимое оборудование, а на 2023-2024 годы предусматривается поэтапная реконструкция родильных домов, с установкой современной приточно-вытяжной вентиляции. пресс-служба акимата Алматы