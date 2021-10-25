Инфекционист назвал длительный локдаун бесполезным

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса, передает zakon.kz.

Он отметил, что строгие ограничения по перемещению не помогут в борьбе с COVID-19 из-за высокой заразности вируса.

Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся нужно будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны, – рассказал Поздняков РИА Новости.

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Врач отметил, что если говорить о снижении темпов распространения заболевания или разгрузке стационаров и амбулаторной сети, то временный "детский локдаун" будет эффективным.

При этом после его окончания все вернется на круги своя, – заключил врач.

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