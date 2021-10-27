Сколько денег затратят на расширение аппарата уполномоченного по правам человека

На увеличение аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане будет направлено из бюджета 2 млрд 938 млн тенге. Об этом говорилось при обсуждении в первом чтении законопроекта "Об уполномоченном по правам человека в РК" и пакета сопутствующих поправок на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении законопроекта и сопутствующих поправок депутат Ирина Унжакова поинтересовалась финансированием расширения аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане. Ранее стало известно, что необходимо создать 17 региональных представительств в каждой области по три сотрудника и в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент - по четыре сотрудника. Общее количество на региональном уровне - 54 единицы. Также увеличится штат национального центра по правам человека до 51 единицы.

Законопроектом предлагается дополнить ГПК новой статьей о праве уполномоченного подавать иски в суд. В связи с этим у меня к вам несколько практических вопросов. Первое, потребуется ли дополнительно штатная численность и финансы для Наццентра по правам человека? Второе, планируете ли вы привлекать к этой работе адвокатов и юридических консультантов? Третье, по каким принципам из всех обобщенных результатов рассмотрения жалоб вы будете формировать и направлять иски в суды от имени уполномоченного по правам человека в Казахстане? - обратилась она к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой.

В ответ на это Азимова сообщила, что действительно определенные средства на увеличение штата в бюджете уже заложены.

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Первое, потребуются ли дополнительные штатные единицы и финансы. Действительно, основной законопроект и три сопутствующих законопроекта, предусматривающих внесение изменений, являются затратными. Более того, в проекте основного закона предусмотрено, как вы знаете, 17 представительств во всех регионах. Конечно, это затраты. Поэтому правительство и республиканская бюджетная комиссия поддержали расходы, дополнительные, в размере 2 млрд 398 млн тенге, - пояснила она.

По поводу привлечения адвокатов и консультантов, по ее словам, работу уполномоченного по правам человека обеспечивает Наццентр по правам человека. Для этого есть представительства и представители.

Поэтому, конечно, это в первую очередь обязанность именно наша вместе с центром - обеспечивать непосредственно саму работу. В штате будут в том числе и юристы, но хочу сказать, что мы понимаем, что есть разница между профессиональными защитниками и нами, поэтому по каким-то вопросам мы будем обращаться и к ним в том числе в контексте экспертного совета. Такой консультативно-совещательный орган должен быть создан, и он в настоящее время и есть. Это консультативно-совещательный орган называется экспертный совет, и он состоит из ученых-юристов, адвокатов и юрконсультантов, представителей гражданского общества. В этом ключе мы поддержку ожидаем от них. На сегодня мы даже имеем такую поддержку в формате ПРООН, - уточнила Азимова.

Также по третьему вопросу - по поводу формирования исков - уполномоченный отметила, что в первую очередь будут исходить из послания Конституционного совета, которое прозвучало в стенах парламента в июне 2021 года о необходимости укрепления института уполномоченного путем наделения его правом обращаться в Конституционный совет через суды.

То есть таким образом формирование исков будет связано с случаями, когда речь идет о несоответствии конституционным положениям принятых и действующих нормативно-правовых актов, связанных с основными правами и свободами граждан, гарантированных Конституцией, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан