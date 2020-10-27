Одно рабочее место в строительстве создает 8 новых в смежных отраслях

Создание экспортно ориентированных отраслей и производств несырьевого сектора - приоритетная задача для экономик разных стран мира. В Казахстане одной из лидирующих сфер, которой принадлежит ключевая роль в рекордном росте ВВП, по-прежнему является строительство.

По итогам прошлого года вклад строительной отрасли в валовый внутренний продукт Казахстана составил 6,1%. Больше доходов стране приносят только сфера услуг и промышленность.

При этом, объем производства в реальном выражении за один год продемонстрировал рост более чем на 11% и достиг 5 трлн тенге. Сфера строительства оказывает невероятный мультипликативный эффект - 1 рабочее место при реализации проекта создает 8 новых - в смежных отраслях!

Основные градостроители республики

На фоне мирового экономического и эпидемиологического кризиса строители в Казахстане покоряют новые вершины: в прошлом году ввод жилья составил рекордные за всю историю страны 15 миллионов "квадратов".

Аналитики FinProm.kz опубликовали рейтинг отечественных застройщиков. В первой тройке оказались BI Group, BAZIS-А, Рамс-Казахстан.

Крупнейший инновационный строительный холдинг BI Group в пандемийный 2020-й стал лидером по объему совокупного строительства в двух крупнейших городах страны - Алматы и Нур-Султане и ввел в эксплуатацию почти 850 тыс. кв. м жилья в 27 ЖК. За прошлый год было продано более 10 тыс. квартир, а к сентябрю 2021-го реализовано уже 7,1 тыс. Сегодня BI Group одновременно возводит объекты на 57 площадках в таких городах как Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент и Ташкент.

Статистика демонстрирует, что инвестиции в девелопмент увеличились на треть по сравнению с прошлым годом. Возведено почти 45 тыс. зданий. В 2020 году строительством, реконструкцией и ремонтными работами охвачено 10 тыс. км автодорог республиканского и местного значения. Несмотря на трудности двух последних пандемийных лет, стройки ни на день не останавливались.

Застройщики меняют облик городов, делая их комфортными для жизни, создавая интереснейшие объекты, рабочие места, вдохновляя жителей на новые бизнес-идеи, стартапы. С каждым реализованным проектом города становятся ярче, привлекая туристов, которые приносят нашей стране дополнительный доход.

Девелоперы - активные доноры госбюджета

Львиную долю пополнения государственной казны составляют налоговые отчисления предприятий, занимающихся добычей нефти и попутного газа, табачных компаний, сферы металлургической промышленности, а также крупного бизнеса, в числе которых - ведущие застройщики страны.

Компания Bazis Construction, по данным LS, вошла в ТОП крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2020 году, выплатив 8,2 млрд тенге (2,6 млрд тенге в 2019 году).

При этом абсолютным рекордсменом в части уплаты налогов является холдинг BI Group, пополнивший государственную казну в 2020 году на сумму 31,9 млрд тенге. Отчисления застройщика ежегодно растут в геометрической прогрессии. В 2016 году налоги компании составили 12,6 млрд тенге, в 2017 - почти 21 млрд, в 2019 году - уже около 22 млрд тенге. Крупные дочерние компании Холдинга также вошли в этот рейтинг. Например, KAZPACO перечислила 6,5 млрд тенге налогов (1,8 млрд тенге в 2019 году), другая "АБК-АвтодорНС" - 1,6 млрд тенге и т.д.

Таким образом, отрасль и девелоперы демонстрируют ежегодный экономический рост. Если обратиться к международному опыту, можно проследить неизменно высокие показатели застройщиков. Например, в Швеции активно ведет свою деятельность строительная компания Skanska, история которой началась еще в 1887 году. Сегодня это гигант мирового масштаба, а его рыночная капитализация составляет $8,8 млрд. Кроме того, показав доход в $19,7 млрд в прошлом году, они обеспечили своей стране 3,5% ВВП. Или же строительный холдинг Strabag с доходом в $18,7 млрд составил 4% ВВП Австрии. Успехи казахстанских застройщиков также говорят об интенсивном развитии отрасли в нашей стране.

Застройщики - главные работодатели страны

По статистике, лидерами в Казахстане среди отраслей экономики с наибольшим количеством зарегистрированных предприятий являются: · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; · Строительство; · Предоставление прочих видов услуг; · Научная и техническая деятельность.

Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. Особенно в таких сферах как строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование.

Девелопмент - настоящий локомотив экономики, который оказывает еще и аккумулятивный эффект для рынка труда: одно рабочее место в строительстве создает 4-8 дополнительных вакансий в смежных отраслях. Благодаря строительству стабильны производство материалов и соответствующего оборудования, металлургия и металлообработка, нефтехимия, производство стекла, деревообрабатывающая промышленность и многое другое. Развитие строительной отрасли неизбежно вызывает экономический рост и мультипликативный эффект.

Возьмем пример лишь одного жилого комплекса. После завершения объекта на его территории будут открыты все виды бизнеса: магазины, аптеки, салоны красоты, пункты питания, детские сады, школы, образовательные центры и многое другое. Эти объекты требуют обслуживания и постоянных поставок материалов, товаров и услуг. Не стоит забывать и о дальнейшем обеспечении жильцов нового квартала бытовой техникой и мебелью. Трудно даже приблизительно посчитать, сколько граждан с каждым возведенным объектом будут обеспечены постоянной и временной работой.

Только в BI Group трудятся почти 6 тыс. сотрудников, более 30 тыс. бизнес-партнеров. В Bazis-A - в штате числится 8 тыс. человек. В других крупных строительных компаниях число сотрудников также превышает тысячные показатели. Согласно официальной статистике, по всей стране в строительстве занято 650 тыс. человек, в смежных отраслях - 2 млн 600 тыс.

Таким образом, каждый строительный объект - это новые инвестиции для страны и рост человеческого капитала. При этом сама строительная отрасль является системообразующей, без которой невозможно развитие городов, регионов и страны, в целом.