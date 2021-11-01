RAMS Qazaqstan вручил новоселам ЖК Nomad ключи от квартир

В Алматы завершилось строительство современного комфортного жилого комплекса Nomad, расположенного на пересечении ул. Толе Би и Гагарина.

По этому случаю девелопер организовал торжественное мероприятие.

Чтя обычаи и придерживаясь традиции добрососедства, Rams Qazaqstan собрал во дворе построенного жилого комплекса будущих жильцов, установил юрты и накрыл столы.

Со знаменательным событием новоселов поздравил заместитель генерального директора компании Rams Qazaqstan Еркин Байбатыров.

Друзья, позвольте от лица компании поздравить вас с будущим новосельем. У нашего ЖК символичное название с глубоким смыслом. Nomad – это кочевой, свободолюбивый дух степи и в то же время уважение к традициям, стремление к лучшей жизни, к комфорту и полной радостных событий жизни. Надеюсь, эти ценности станут для вас основой новой, счастливой жизни в жилом комплексе Nomad. Он построен для вас с использованием последних передовых технологий, имеет отличное расположение, развитую инфраструктуру, близость к паркам, школам и детским садам, – заявил Байбатыров.

Дом сегодня – это не только квадратные метры и жилое пространство, но среда, микроклимат и окружение. Жилой комплекс Nomad расположен в сердце мегаполиса, на пересечении ул. Гагарина и Толе би. От оживленного перекрестка многоэтажки отделяют зеленые насаждения, защищающие дома от шума и пыли. В этом уникальном микроклимате новоселы будут жить, пользуясь всеми благами городской инфраструктуры, включающей торговые центры и рестораны, средние школы и детские сады, клиники и лаборатории.

Бонусы привлекательной локации – близость зеленого парка имени Махатмы Ганди, аллея вдоль проспекта Гагарина, озера Сайран, ТРЦ "Глобус", станции метро, супермаркетов Small или Toimart.

Жилой комплекс включает четыре многоэтажных блока. Фасадные решения отличает сочетание правильной геометрии и форм, что придает облику жилого комплекса особое благородство. В облицовке эстетичных и прочных фасадов использованы гранит и декоративная штукатурка.

Комфортную жизнь внутри комплекса обеспечивает самодостаточная инфраструктура: благоустроенные дворы с детскими и work out площадками, продуктовыми магазинами и другими объектами коммерции.

Общая площадь жилого фонда составляет 34 тыс. кв. м: 200 однокомнатных, 199 – двухкомнатных, 138 – трехкомнатных квартир в улучшенной черновой отделке. Свободные планировки дают возможность распланировать площадь по своему вкусу. Для жильцов на территории оборудован подземный паркинг.

В настоящее время возводится вторая очередь – жилой комплекс Nomad 2, строительство которого планируется завершить в 2023 году. Внутреннюю инфраструктуру дополнят в будущем детский сад и школа на территории комплекса.