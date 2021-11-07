В США заявили, что Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Президент США Джо Байден отказался от принципа America first (Америка на первом месте), который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала CNN он отметил, что Байден якобы сказал: принцип "Америка на первом месте", но на деле ставит ее на последнее.

Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп. Джейк Салливан

Он напомнил, что Байден совершил уже два путешествия в Европу. Во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы, чтобы противостоять Китаю, который работает не по правилам рыночной экономики. Во время второго он разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам

Ранее Байден говорил, что новая администрация президента США будет бросать вызов своим противникам и не станет отвергать союзников. "Америка вернулась — она готова лидировать в мире, а не удаляться от него", — заявил он. По мнению Байдена, нельзя решать проблемы, "используя старое мышление и неизменные привычки".



Трамп неоднократно критиковал Байдена и утверждал, что тот погубит страну своей политикой.