Драгоценности царской семьи Романовых продали на аукционе

На аукционе Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков продана сапфировая полупарюра, которая принадлежала царской семье Романовых, передает Zakon.kz.

Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов, – отмечается в сообщении РИА Новости.

Глава торгов Оливье Вагнер прокомментировал продажи Magnificent Jewels and Noble Jewels.

Это были очень хорошие торги. Итоговая стоимость вдвое превысила ту, за которую мы продали украшения в 2009 году. Это говорит о том, что исторические драгоценности с провенансом все больше интересуют покупателей. И это показывает сильные позиции сапфиров высокого качества на рынке цветных камней, – рассказал он.

Сапфировая полупарюра, принадлежавшая дому Романовых, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина – ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.

Ранее сапфировый сет принадлежал тетке Николая II – великой княгине Марии Павловне. В 1917 году княгиня при помощи близкого друга, английского аристократа Альберта Генри Стопфорда, смогла вывезти свои сокровища в Лондон. Всего было вывезено 244 ювелирных изделия, принадлежавших Романовым, в том числе знаменитая Владимирская Тиара, которая в настоящее время является собственностью английской короны.

Сапфировая полупарюра впервые попала на аукцион Sotheby`s в Женеве в 2009 году и была продана европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов.