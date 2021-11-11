Драгоценности царской семьи Романовых продали на аукционе

На аукционе Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков продана сапфировая полупарюра, которая принадлежала царской семье Романовых, передает Zakon.kz.
Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов, – отмечается в сообщении РИА Новости.
Глава торгов Оливье Вагнер прокомментировал продажи Magnificent Jewels and Noble Jewels.
Это были очень хорошие торги. Итоговая стоимость вдвое превысила ту, за которую мы продали украшения в 2009 году. Это говорит о том, что исторические драгоценности с провенансом все больше интересуют покупателей. И это показывает сильные позиции сапфиров высокого качества на рынке цветных камней, – рассказал он.
Сапфировая полупарюра, принадлежавшая дому Романовых, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина – ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.
Ранее сапфировый сет принадлежал тетке Николая II – великой княгине Марии Павловне. В 1917 году княгиня при помощи близкого друга, английского аристократа Альберта Генри Стопфорда, смогла вывезти свои сокровища в Лондон. Всего было вывезено 244 ювелирных изделия, принадлежавших Романовым, в том числе знаменитая Владимирская Тиара, которая в настоящее время является собственностью английской короны.
Сапфировая полупарюра впервые попала на аукцион Sotheby`s в Женеве в 2009 году и была продана европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов.
????A sapphire and diamond brooch and matching ear clips, once belonging to the formidable aunt of Emperor Nicholas II, Grand Duchess Maria Pavlovna, and smuggled out of Russia for safekeeping during the 1917 revolution, sold for $850,000: https://t.co/JWxfFesw2i #SothebysJewels pic.twitter.com/hDLPuVNfd2— Sotheby's (@Sothebys) November 10, 2021
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