Юная фанатка выбежала на поле, чтобы обнять Роналду

После матча групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился ничьей – 0:0, зафиксирован трогательный момент, сообщает Zakon.kz.

После финального свистка арбитра на футбольное поле сумела пробраться девочка, которая подбежала к своему кумиру – португальцу Роналду – и обняла его. В свою очередь нападающий сборной Португалии попросил стюардов пропустить девочку и подарил ей свою игровую майку.

Cristiano Ronaldo gave his shirt to a young fan after Portugal's match against the Republic of Ireland ???? pic.twitter.com/6fgB3A1rTg — B/R Football (@brfootball) November 11, 2021

Португальская дружина после ничьей с ирландцами занимает первое место в своей подгруппе, у нее 17 очков. Такое же количество баллов у команды Сербии. В последнем туре Португалия и Сербия разыграют путевку на катарский чемпионат мира-2022. Матч пройдет в Лиссабоне 14 ноября.

Куандык Шынасилов