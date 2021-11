Юная фанатка выбежала на поле, чтобы обнять Роналду

После матча групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился ничьей – 0:0, зафиксирован трогательный момент, сообщает Zakon.kz.

После финального свистка арбитра на футбольное поле сумела пробраться девочка, которая подбежала к своему кумиру – португальцу Роналду – и обняла его. В свою очередь нападающий сборной Португалии попросил стюардов пропустить девочку и подарил ей свою игровую майку.

Cristiano Ronaldo gave his shirt to a young fan after Portugal's match against the Republic of Ireland ???? pic.twitter.com/6fgB3A1rTg