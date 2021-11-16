Увеличить долю ВИЭ планируют власти Восточного Казахстана

В Восточно-Казахстанской области до 2025 года планируется увеличить с 1,9 до 7,2% долю электроэнергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников. Об этом заявил аким региона Даниал Ахметов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ВКО на брифинге в СЦК рассказал о планах по развитию возобновляемых и альтернативных источников энергии.

В текущем году введена в эксплуатацию Тургусунская ГЭС-1 мощностью 25 МВт. До конца года планируется ввод шести ветроэлектростанций в Жарминском районе общей мощностью 30 МВт. В Аягозском районе начато строительство аналогичной ветроэлектростанции общей мощностью 100 МВт. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. В целом, до 2025 года планируется увеличить долю вырабатываемой электроэнергии возобновляемых источников с 1,9 до 7,2%, – отметил Даниал Ахметов.

Между тем по линии Европейского банка реконструкции и развития заключены контракты и соглашения по 12 инициативам на 75 млрд тенге, сформирован кредитный портфель из 102 проектов на 302 млрд тенге. В частности, завершен проект по строительству солнечной электростанции ТОО "Жангиз Солар".

Реализуются три проекта по модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, а также ведется модернизация уличного освещения городов Усть-Каменогорск и Семей.

Ранее глава региона заявил, что ВКО является энергопроизводящей областью. Здесь функционируют Шульбинская, Усть-Каменогорская, Бухтарминская ГЭС и Усть-Каменогорская ТЭЦ. И в этой связи он предположил, что в области проблем с обеспечением электроэнергией нет и не будет.

Он также рассказал о том, какая работа проводится для улучшения экологической ситуации в Усть-Каменогорске.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан