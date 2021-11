Meta создала перчатку, которая позволяет ощущать объекты в виртуальной реальности

Компания Meta (в прошлом Facebook) показала VR-перчатку, с помощью которой можно тактильно ощутить объекты в виртуальной реальности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ру, устройство оснащено 15 ребристыми и надувными пластиковыми накладками, которые расположены в районе ладони и на пальцах. С их помощью перчатки передают тактильные ощущения от прикосновений. Также пользователь может ощутить вес виртуального объекта.

Кроме того, перчатки могут исполнять роль контролера благодаря возможности отслеживать движения рук и пальцев в пространстве.

VR-перчатка позволяет передать ощущения от захвата виртуального объекта или поглаживания по его поверхности. Она анализирует среду и меняет давление в отдельных своих частях, чтобы сымитировать прикосновение.

How do we touch the virtual world? Our Reality Labs team is working to create the technology to make it possible. Today we shared some progress in researching and developing haptic gloves to bring the sense of touch to the metaverse. Check it out https://t.co/MliVQQdtfs pic.twitter.com/mdOsMwXE5Q