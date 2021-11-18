Meta создала перчатку, которая позволяет ощущать объекты в виртуальной реальности

18 ноября 2021, 08:20
Фото: Meta Reality Labs

Компания Meta (в прошлом Facebook) показала VR-перчатку, с помощью которой можно тактильно ощутить объекты в виртуальной реальности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ру, устройство оснащено 15 ребристыми и надувными пластиковыми накладками, которые расположены в районе ладони и на пальцах. С их помощью перчатки передают тактильные ощущения от прикосновений. Также пользователь может ощутить вес виртуального объекта.

Кроме того, перчатки могут исполнять роль контролера благодаря возможности отслеживать движения рук и пальцев в пространстве.

VR-перчатка позволяет передать ощущения от захвата виртуального объекта или поглаживания по его поверхности. Она анализирует среду и меняет давление в отдельных своих частях, чтобы сымитировать прикосновение.


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