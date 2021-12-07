Прибывающим в Россию казахстанцам сократили срок действия ПЦР-теста

Согласно постановлению Роспотребнадзора, вместо 72 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19, подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус теперь надо не ранее чем за 48 часов.

Соответствующая информация появилась на странице Facebook посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. Это Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Багамские Острова, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Кыргызстан, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Япония.