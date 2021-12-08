Компания SANTO – победитель республиканского конкурса «Парыз»

Эта премия была учреждена в 2008 году с целью построения новой экономики Казахстана, стимулирования субъектов предпринимательства к решению социальных проблем своих работников и общества в целом. Она присуждается ежегодно на конкурсной основе и главным критерием выбора является успешная, эффективная социальная политика компании-номинанта.

Мы гордимся тем, что наш труд получил такое высокое признание. Это заслуга всего коллектива, приложившего колоссальные усилия к ускоренному переводу производства на международные стандарты качества и внедрению новейших технологий для производства качественных и безопасных лекарственных средств. При этом большое значение мы придавали социальным приоритетам, уделяя особое внимание заботе не только о своих работниках, но и врачах, пациентах, пожилых людях, ветеранах Великой Отечественной войны, студентах и школьниках, сотрудниках государственных и корпоративных партнеров. Ведь именно они вовлечены во многие наши проекты, направленные на решение социальных проблем. Генеральный директор компании SANTO Ижи Урбанец

Из значимых социальных инициатив компании важно отметить многолетнее сотрудничество с детским реабилитационным центром Туркестанской области, где проходят лечение дети с нарушениями нервной системы. Ежегодно центр посещают около 1200 юных пациентов из Шымкента и региона. Компания начала работать с центром в рамках благотворительной акции Inpulse. Первым благотворительным проектом в 2018 году стала реконструкция комнаты для галотерапии, где детям с ДЦП помогают снизить нервную возбудимость, улучшить мышечный тонус и тренировать механизмы регуляции гемодинамики. Компания помогла также оборудовать кабинет психолога и сенсорную комнату, закупив детскую мебель, игрушки, релаксационное оборудование. В 2021 году были приобретены игрушки, мягкий уголок и напольное покрытие для реабилитационного кабинета по системе Монтессори.

На протяжении многих лет SANTO принимает активное участие в республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» и предоставляет необходимые школьные принадлежности для детей из социально уязвимых слоев, находящихся под опекой акимата Аль-Фарабийского района в Шымкенте, где расположен завод, а также помогает с организацией новогодних мероприятий, выделяя средства на покупку подарков для детей из малообеспеченных семей района, на постоянной основе поддерживает праздничные мероприятия для подопечных Шымкентской городской специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

В пандемию, ставшую испытанием для многих, компания SANTO не оставила без внимания своих подопечных – ветеранов, тружеников тыла и пожилых людей, продолжая ежегодно предоставлять им продуктовые корзины и денежные подарки на Наурыз, День Победы и День пожилых людей.

Сотрудничая по работе с различными структурами системы здравоохранения, зная изнутри их трудности из-за пандемии, компания не осталась в стороне и с первых дней распространения опасного коронавируса начала поставки средств индивидуальной защиты лечебным учреждениям республики.

Компания была отмечена EUROBAK CSR AWARD 2020 в категории «Социально-корпоративная ответственность (CSR)» за вклад в борьбу с пандемией и помощь врачам и медицинскому персоналу.

В период острого дефицита лекарств компания обеспечила ввоз в республику жизненно важных препаратов, обеспечила производство многих важных противовирусных препаратов.

Своими социальными инициативами компания вносит ощутимый вклад в развитие государственно-частного партнерства, укрепление значимости социально-ориентированного бизнеса для экономики страны.