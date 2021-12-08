Токаев вручил по три миллиона тенге молодым казахстанцам

30 молодых казахстанцев получили гранты в размере трех миллионов тенге.

Я всех поздравляю с заслуженными наградами. Вы действительно талантливые люди. В какой-то мере я полагаю, что по своим знаниям и темпераменту, по стремлению к получению новых знаний и компетенции вы опережаете, причем значительно опережаете, наше поколение. Это нужно признать. Поэтому большая дорога не за горами, вы в самом начале пути. Наша задача – открыть эту дорогу вам, и мы это будем делать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. А за годы независимости в Казахстане выросло новое поколение граждан, причем достойное поколение.

Фото: Akorda.kz

В условиях системного кризиса в первой половине 90-х годов прошлого столетия Казахстан запустил масштабную образовательную программу «Болашак». Это была инициатива нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Благодаря этой инициативе тысячи молодых ребят со всей страны получали и получают передовое образование в лучших вузах мира. Многие из них уже вносят свой весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Конкурс на присуждение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» был организован Министерством информации и общественного развития. В нем участвовали молодые казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет.

Фото: Akorda.kz

Стоит отметить, что полученные гранты победители направят на развитие своих проектов в области науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и медиа.