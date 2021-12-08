Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:40 08.12.2021

Токаев вручил по три миллиона тенге молодым казахстанцам

Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливым казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

30 молодых казахстанцев получили гранты в размере трех миллионов тенге. 

Я всех поздравляю с заслуженными наградами. Вы действительно талантливые люди. В какой-то мере я полагаю, что по своим знаниям и темпераменту, по стремлению к получению новых знаний и компетенции вы опережаете, причем значительно опережаете, наше поколение. Это нужно признать. Поэтому большая дорога не за горами, вы в самом начале пути. Наша задача – открыть эту дорогу вам, и мы это будем делать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. А за годы независимости в Казахстане выросло новое поколение граждан, причем достойное поколение.

вручение грант

Фото: Akorda.kz

В условиях системного кризиса в первой половине 90-х годов прошлого столетия Казахстан запустил масштабную образовательную программу «Болашак». Это была инициатива нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Благодаря этой инициативе тысячи молодых ребят со всей страны получали и получают передовое образование в лучших вузах мира. Многие из них уже вносят свой весомый вклад в поступательное развитие Казахстана.Касым-Жомарт Токаев

Конкурс на присуждение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» был организован Министерством информации и общественного развития. В нем участвовали молодые казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет.

грант вручение

Фото: Akorda.kz

Стоит отметить, что полученные гранты победители направят на развитие своих проектов в области науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и медиа.

вручение грант

Фото: Akorda.kz

Тамила Языкова
Болашак Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости