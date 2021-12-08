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Законодательство РК
12:21 08.12.2021

Cемь обнальных компаний нанесли ущерб государству на 280 млн тенге

Фото: Zakon.kz
Жительница Карагандинской области создала семь обнальных фирм, которые нанесли государственному бюджету ущерб на сумму 280 млн тенге, передает Zakon.kz.
В период с 2018 по 2020 год Н. Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО Read Oilers, ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020». Пресс-служба АФМ РК

Как отмечается в информации ведомства, от имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.

За незаконное обналичивание Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.

В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге. Кожемякина осуждена.

Оксана Житникова
Карагандинская область
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