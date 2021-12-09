07:39 09.12.2021
Как по кашлю определить рак легких, рассказали врачи
Фото: Zakon.kz
По словам врачей, если появился кашель, и на протяжении долгого времени он не проходит, не стоит медлить с походом к врачу. Специалисты уточнили, что на ранних стадиях рак легких можно не заметить.
При этом этот вид онкологии признан одним из самых распространенных и опасных, поэтому важно выявить его на начальных этапах.
Симптомами рака легких можно считать повторяющиеся инфекции грудного отдела, хрипы невыясненной этиологии, боли в груди и плечах, а также осипший голос на протяжении долгого времени. На развитие рака могут указывать необъяснимая потеря веса и постоянное чувство усталости.
Медики напоминают, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.