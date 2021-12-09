Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:39 09.12.2021

Как по кашлю определить рак легких, рассказали врачи

Фото: Zakon.kz
Британские врачи рассказали, как по кашлю можно определить развитие рака легких, сообщает Zakon.kz.   

По словам врачей, если появился кашель, и на протяжении долгого времени он не проходит, не стоит медлить с походом к врачу. Специалисты уточнили, что на ранних стадиях рак легких можно не заметить.

При этом этот вид онкологии признан одним из самых распространенных и опасных, поэтому важно выявить его на начальных этапах. 

Симптомами рака легких можно считать повторяющиеся инфекции грудного отдела, хрипы невыясненной этиологии, боли в груди и плечах, а также осипший голос на протяжении долгого времени. На развитие рака могут указывать необъяснимая потеря веса и постоянное чувство усталости.

Медики напоминают, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.  

Дана Тургынбай
Интересное
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости