Как по кашлю определить рак легких, рассказали врачи

По словам врачей, если появился кашель, и на протяжении долгого времени он не проходит, не стоит медлить с походом к врачу. Специалисты уточнили, что на ранних стадиях рак легких можно не заметить.

При этом этот вид онкологии признан одним из самых распространенных и опасных, поэтому важно выявить его на начальных этапах.

Симптомами рака легких можно считать повторяющиеся инфекции грудного отдела, хрипы невыясненной этиологии, боли в груди и плечах, а также осипший голос на протяжении долгого времени. На развитие рака могут указывать необъяснимая потеря веса и постоянное чувство усталости.

Медики напоминают, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.