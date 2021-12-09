Мамин: Основным эффективным средством защиты от COVID-19 остается вакцинация и ревакцинация
Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе главы правительства.
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться стабильной. Количество больных коронавирусной инфекцией снижается — загруженность инфекционных коек составляет 24%, реанимационных — 21%.
Фото: primeminister.kz
На сегодняшний день вакцинировано более 8,8 млн человек первым компонентом — это 77,5% от взрослого населения, свыше 8,2 млн человек, или 72,4% взрослого населения – вторым компонентом.
Глава правительства поручил увеличить охват вакцинацией и ревакцинацией населения в Мангистауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях, где наблюдается низкий темп вакцинации.
Акиматам совместно с министерствами здравоохранения, информации и общественного развития поручено обеспечить информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости ревакцинации.
Основным эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация и ревакцинация.Аскар Мамин
С учетом распространения за рубежом нового штамма вируса «омикрон» премьер-министр дал поручение продолжить усиленный контроль на государственной границе за прибывающими в страну лицами.
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