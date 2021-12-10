В распределении административных государственных должностей планируются изменения

Так, говорится, что допускается пересмотр распределения должностей не более одного раза в квартал.

«Государственные должности распределяются по функциональным блокам «А», «В» и «С» в зависимости от должностных полномочий, предусмотренных государственными должностями, их влиянием на реализацию миссии, стратегических целей и задач, возложенных на государственный орган, подготовку решений, способствующих выработке, определению и реализации государственной политики», – говорится в новом пункте.

На основании решения комиссии государственного органа государственные должности могут быть распределены по функциональным блокам «А», «В» и «С» с учетом эффективности и вклада служащих в деятельность государственного органа.

Кроме того, добавлен пункт о том, что количество государственных должностей, отнесенных к функциональному блоку «А», не должно превышать 70 процентов от штатной численности административных государственных должностей корпуса «Б» государственного органа, функционального блока «В» – 50 процентов.

При этом количество государственных должностей, отнесенных к функциональному блоку «С», должно быть не менее двух процентов от штатной численности административных государственных должностей корпуса «Б» государственного органа.

Как отмечается, в случае несоответствия распределения соотношению, указанному выше, распределение утверждается исключительно по согласованию с уполномоченным органом или его территориальными подразделениями с приложением документов.

При получении отказа уполномоченного органа или его территориального подразделения в согласовании распределения государственный орган в течение десяти рабочих дней направляет проект распределения, доработанный с учетом замечаний уполномоченного органа или его территориального подразделения.

Также говорится, что уполномоченный орган и его территориальные подразделения проводят ежеквартальный мониторинг распределения государственных органов на соответствие постановлению и настоящей Методике, в том числе посредством информационной системы по управлению персоналом, по итогам которого в государственные органы вносятся рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 декабря.