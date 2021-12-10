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18:03 10.12.2021

Токаев принял зампредседателя Партии справедливости и развития Турции

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял недавно избранного председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, поблагодарив главу государства за возможность встречи, Бинали Йылдырым поздравил Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны. В целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства Бинали Йылдырым от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласил главу нашего государства посетить Анкару с официальным визитом в следующем году.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства, вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Токаев отметил активизацию политического диалога на высоком уровне, а также динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Президент Казахстана, подчеркнув важность решений, принятых по итогам прошедшего в ноябре в Стамбуле исторического саммита Организации, поздравил Бинали Йылдырыма с его назначением на пост председателя Совета старейшин данной Организации.

Елена Беляева
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