Токаев принял зампредседателя Партии справедливости и развития Турции

Как сообщает Акорда, поблагодарив главу государства за возможность встречи, Бинали Йылдырым поздравил Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны. В целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства Бинали Йылдырым от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласил главу нашего государства посетить Анкару с официальным визитом в следующем году.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства, вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Токаев отметил активизацию политического диалога на высоком уровне, а также динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Президент Казахстана, подчеркнув важность решений, принятых по итогам прошедшего в ноябре в Стамбуле исторического саммита Организации, поздравил Бинали Йылдырыма с его назначением на пост председателя Совета старейшин данной Организации.