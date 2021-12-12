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01:48 12.12.2021

Британский экономист считает прогнозы по развитию на 2022 год бесполезными

Фото: pixabay
Британский экономист Джим O'Нилл заявил, что все попытки дать прогнозы по развитию экономики на 2022 год, вероятнее всего, обернутся провалом, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, следующий год, по мнению эксперта, будет полон непредсказуемости и любая тенденция может изменить оборот. Самым важным фактором он называет пандемию, затем инфляцию.

Является ли повышение цен в этом году временным или оно представляет собой нечто более серьезное? Мой бесполезный ответ: «Я не знаю». Британский экономист Джим O'Нилл

Он отметил, что год назад пытался предполагать, что будет с инфляцией, но теперь уже не обладает никакой уверенностью.

Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что «мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя» и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.

Пандемия стала сильным шоком, на фоне которого продолжение сверхмягкой монетарной политики может выглядеть ошибочным и, по мнению некоторых экспертов, вести к новому всплеску инфляции.

Над этими проблемами незаметно нависает центральный вопрос роста производительности, который в большинстве стран с развитой экономикой уже давно вызывает разочарование. Британский экономист Джим O'Нилл

Кроме того, есть и другие вопросы, на которые тоже стоит обратить внимание - рост уровня бедности, изменение климата и неопределенность глобального управления, то есть, работы международных форматов.

Елена Беляева
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