Британский экономист считает прогнозы по развитию на 2022 год бесполезными

Как пишет rg.ru, следующий год, по мнению эксперта, будет полон непредсказуемости и любая тенденция может изменить оборот. Самым важным фактором он называет пандемию, затем инфляцию.

Является ли повышение цен в этом году временным или оно представляет собой нечто более серьезное? Мой бесполезный ответ: «Я не знаю». Британский экономист Джим O'Нилл

Он отметил, что год назад пытался предполагать, что будет с инфляцией, но теперь уже не обладает никакой уверенностью.

Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что «мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя» и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.

Пандемия стала сильным шоком, на фоне которого продолжение сверхмягкой монетарной политики может выглядеть ошибочным и, по мнению некоторых экспертов, вести к новому всплеску инфляции.

Над этими проблемами незаметно нависает центральный вопрос роста производительности, который в большинстве стран с развитой экономикой уже давно вызывает разочарование. Британский экономист Джим O'Нилл

Кроме того, есть и другие вопросы, на которые тоже стоит обратить внимание - рост уровня бедности, изменение климата и неопределенность глобального управления, то есть, работы международных форматов.