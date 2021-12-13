Зарплаты строителей выросли сразу на 33%

Как отмечают аналитики Energyprom.kz, среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в III квартале текущего года достигла 314,3 тыс. тг — на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

При этом реальный рост заработных плат в секторе составил 21,9% за год.

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тг, плюс 44,3%. Высокие зарплаты в секторе также у строителей Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов заработная плата превышает среднюю по стране.

Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тыс. тг — на 11,8% больше, чем годом ранее.

Фото: еnergyprom.kz

Как отмечается, в III квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020-го численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тыс. человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тыс. человек, минус 2,9%.

Фото: еnergyprom.kz Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3%, до 34,1 тыс. человек), наибольшее сокращение — в Карагандинской области (на 7,6%, до 35,9 тыс. человек).

Вместе с тем отмечается, что в строительной отрасли Казахстана остро не хватает кадров. По сравнению с 2020-м в этом году число вакансий на рынке увеличилось на 53%. По данным одного из крупных сервисов по поиску работы, это связано с повышением в стране спроса на недвижимость.