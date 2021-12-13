Казахстан договорится с Туркменистаном о режиме работы совместной границы

Как отмечается, принятие проекта позволит урегулировать пограничные вопросы по обеспечению режима казахстанско-туркменской государственной границы.

В частности, режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок:

содержания казахстанско-туркменской государственной границы; пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества; пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу; осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами; ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими); разрешения пограничных инцидентов.

«Реализация соглашения будет способствовать обеспечению стабильности на государственной границе двух стран и спокойствию в приграничных районах, урегулированию пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества», – отмечают в КНБ.

Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 декабря.