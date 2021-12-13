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Законодательство РК
15:20 13.12.2021

Казахстан договорится с Туркменистаном о режиме работы совместной границы

Фото: pxhere
Комитет национальной безопасности подготовил проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, принятие проекта позволит урегулировать пограничные вопросы по обеспечению режима казахстанско-туркменской государственной границы.

В частности, режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок:

  1. содержания казахстанско-туркменской государственной границы;

  2. пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;

  3. пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;

  4. осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;

  5. ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими);

  6. разрешения пограничных инцидентов.

«Реализация соглашения будет способствовать обеспечению стабильности на государственной границе двух стран и спокойствию в приграничных районах, урегулированию пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества», – отмечают в КНБ.

Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 декабря.

Лариса Черненко
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