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23:31 13.12.2021

Джонсон предупредил Путина о «стратегической ошибке» в отношении Украины

Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.

В ходе разговора британский премьер предупредил Путина, что любые действия, приводящие к дестабилизации в Украине, будут «стратегической ошибкой» России, передает пресс-служба правительства Великобритании.

Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании к территориальной целостности и суверенитету Украины и выразил обеспокоенность якобы масштабными передвижениями российских войск у украинских границ.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. Также он обратил внимание на «проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения», следует из сообщения на сайте Кремля.

Российский президент добавил, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, использует в зоне конфликта запрещенные минскими договоренностями тяжелое вооружение и ударные беспилотники.

Оба участника разговора согласились, что крайне важно, чтобы все стороны соблюдали условия минских договоренностей.

Константин Вноровский
Россия НАТО Джонсон Борис Путин Владимир Украина
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