Как будет реализовываться республиканский бюджет на 2022-2024 годы

Так, предлагается принять к исполнению республиканский бюджет на 2022–2024 годы в следующих объемах:

1. Доходы – 12 848 935 138 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям: 8 919 134 985 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям: 286 053 324 тысячи тенге;

поступлениям от продажи основного капитала: 2 251 000 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов: 3 641 495 829 тысяч тенге;

2. Затраты: 15 645 414 740 тысяч тенге;

3. Чистое бюджетное кредитование: 106 429 972 тысячи тенге, в том числе:

бюджетные кредиты: 263 831 891 тысяча тенге;

погашение бюджетных кредитов: 157 401 919 тысяч тенге;

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами: 2 999 943 тысячи тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов: 2 999 943 тысячи тенге;

5. Дефицит бюджета: -2 905 909 517 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6. Ненефтяной дефицит бюджета: -7 043 674 017 тысяч тенге, или 8,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7. Финансирование дефицита бюджета: 2 905 909 517 тысяч тенге.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 декабря.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.