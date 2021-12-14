Как будет реализовываться республиканский бюджет на 2022-2024 годы
Так, предлагается принять к исполнению республиканский бюджет на 2022–2024 годы в следующих объемах:
1. Доходы – 12 848 935 138 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям: 8 919 134 985 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям: 286 053 324 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала: 2 251 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов: 3 641 495 829 тысяч тенге;
2. Затраты: 15 645 414 740 тысяч тенге;
3. Чистое бюджетное кредитование: 106 429 972 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты: 263 831 891 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов: 157 401 919 тысяч тенге;
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами: 2 999 943 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов: 2 999 943 тысячи тенге;
5. Дефицит бюджета: -2 905 909 517 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6. Ненефтяной дефицит бюджета: -7 043 674 017 тысяч тенге, или 8,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
7. Финансирование дефицита бюджета: 2 905 909 517 тысяч тенге.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 декабря.
Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.