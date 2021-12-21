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Законодательство РК
10:00 21.12.2021

30 лет назад была подписана декларация СНГ

Алма-Атинская декларация Фото: WikiCommons
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 30 лет назад была подписана декларация Содружества Независимых Государств, передает Zakon.kz.
21 декабря 1991 года по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Алматы была подписана декларация, одобряющая принципы и цели СНГ. За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Данная декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

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