Прямая трансляция четвертого розыгрыша «Новогоднего Драйва» от Olimpbet

Кроме автомобиля на кону в четвертом розыгрыше «Новогоднего Драйва» PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и шесть фрибетов номиналом от 10 000 до 25 000 тг.

Трансляция розыгрыша акции «Новогодний Драйв» пройдет сегодня в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ведущий объявит номера всех выигрышных купонов, а в конце определит обладателя Mercedes и позвонит победителю. Трансляция доступна на сайте и в мобильном приложении Olimpbet, а также на YouTube-канале букмекера.

Если вы не увидите свой купон среди победителей, не расстраивайтесь. После завершения трансляции Olimpbet разыграет фрибеты на общую сумму 300 000 000 тг. На бонусы будут претендовать клиенты, которые имеют хотя бы один билет «Новогоднего Драйва». Чтобы получать заветные купоны, достаточно делать ставки от 2000 тг на любые события с коэффициентом от 1.50. Билеты автоматически появляются в личном кабинете.

Подключайтесь к прямой трансляции, ведь именно вам могут позвонить в прямом эфире!