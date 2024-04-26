Приговор по делу о смертельном ДТП с автобусом, изменения в ПДД – главное за день

Суд вынес решение в отношении Дархана Ахметжанова. Он признан виновным в хулиганстве и в смерти людей по неосторожности. Изменения в Правилах дорожного движения, появятся новые таблички и сигнал светофора. Главные события за 26 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: пассажиру вынесли приговор

Суд вынес решение в отношении пассажира Дархана Ахметжанова. Он признан виновным как в хулиганстве, так и в смерти людей по неосторожности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Новые изменения в Правила дорожного движения

Из правил исключена норма о том, что разрешается заезжать на велосипедную полосу, обозначенную знаком 4.5, при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги. Еще в ПДД вводится ограничение скорости для грузовых автомобилей.

В "Семей орманы" Абайской области произошел пожар

По предварительной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, 26 апреля в 13:21 поступила информация о том, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" горят сосны. Согласно информации ГЛПР "Семей орманы", возгорание соснового бора произошло, предварительно, в результате падения дерева на высоковольтную электролинию.

В Шымкенте задержали лжеполицейских

Подразделением по борьбе с организованной преступностью в Шымкенте задержаны трое мужчин, которые силой завладели крупной суммой денег у горожан. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции. Таким образом им удалось регулярно вымогать деньги и требовать ежемесячную плату за высокое "покровительство". У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Второй – ранее судим за мошенничество.

465 гектар земли незаконно сдали в аренду в Жамбылской области

Сотрудники прокуратуры Байзакского района установили факт незаконного предоставления 465 га земли в аренду, а также выявили 4292 га неиспользуемых земельных участков. Отмечается, что 4,7 тыс. га земли возвращены в госфонд. Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.

Десятки членов ОПГ осудили в Астане за махинации с регистрацией машин

В результате действий членов ОПГ с декабря 2021 по май 2022 года незаконно было зарегистрировано 312 автомашин. В суде установлено, что три человека создали организованную преступную группировку (ОПГ) и руководили ей с использованием своих служебных положений. Помимо главарей, в ОПГ было пять человек, они участвовали во многих сделках, получали часть денег. 17 посредников участвовали в оформлении машин, покупая в телеграмм- чатах, и перепродавали документы на авто.

Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения

МИД РК подготовил изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями республики заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК и определения принадлежности к гражданству РК. В новой редакции правил говорится, что министерство согласовывает заключение, составленное загранучреждениями к документам по вопросам гражданства РК, направляет документы по вопросам гражданства РК в Комиссию по вопросам гражданства при президенте РК и уведомляет загранучреждения о решении президента по заявлениям по вопросам гражданства республики.

Погода в Казахстане на выходные

27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Но 28-29 апреля на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. Ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе возможна пыльная буря. Что же касается температурного фона, в целом, ожидается постепенное повышение дневных температур. Однако в ночные часы 27-28 апреля в северной половине страны столбики термометров достигнут отметки -1-8°С.

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